Região do Farol de Itapuã ganha ciclovia e novos equipamentos

A região do Farol de Itapuã, um dos locais turísticos de Salvador, teve requalificação do segundo trecho de seu entorno inaugurada na manhã desta quinta-feira, 14, pelo prefeito ACM Neto (DEM). Foi implantada uma ciclovia na região, que ganhou nova pavimentação e mobiliários urbanos, no trecho de 800 metros entre a Vila Naval e a Rua da Canção, passando pelas ruas Olindina e Nova Canaã. O investimento total na intervenção foi de R$ 2,5 milhões.

"Quem frequentou aqui no passado sabe a situação em que estava esse local. Não havia calçadão, a areia era tomada por ocupação ilegal, uma desordem absoluta. Hoje, é entregue essa obra tão importante, que ajuda a melhorar a qualidade de vida do morador e do pescador da região, que é uma das mais importantes em termos de pesca da nossa cidade. E, claro, tem um apelo turístico importante para Salvador", disse o prefeito.

O vice-prefeito e secretário da Seinfra, Bruno Reis (DEM), também esteve presente na inauguração. "Um dos principais propósitos é melhorar a cidade para quem vive aqui e, também, torná-la mais bonita para receber os visitantes. Esta obra aqui tem um simbolismo muito grande, pois Itapuã é um dos ícones da cidade. É a primeira capital do Brasil colocando os cidadãos em primeiro lugar", disse.

A Praça da Canção ganhou piso em concreto e em pedra portuguesa, além de rampas de acessibilidade, escadas, áreas para quiosques, jardim com grama esmeralda e guarda-corpo. Pergolados, bancos, lixeiras, floreiras e sanitário público foram instalados no local. A iluminação especial em LED foi instalada de forma a proteger a areia, por ser uma área de desova das tartarugas.

