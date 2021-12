Região de Barro Branco ganha conjunto habitacional para famílias vítimas das chuvas

A região do Barro Branco, na Avenida San Mantin, em Salvador vai ser contemplada com a construção de imóveis populares para as famílias que deixaram o local por causa das fortes que atingiram o local em 2015. O anúncio do conjunto habitacional foi feito pelo prefeito ACM Neto durante visita as obras de contenção de encosta na localidade. Cerca de 70 famílias devem ser contempladas.

De acordo com a prefeitura, 95% da primeira etapa das obras já estão concluídas. A contenção no Barro Branco, envolve uma área de mais de 1,6 mil metros quadrados em cortina atirantada. Entretanto, toda a área protegida com diversas técnicas de engenharia é de 4,5 mil metros quadrados. A segunda etapa vai contemplar uma área menor na lateral esquerda da encosta e a construção das unidades habitacionais.

"Todos lembram que o Barro Branco foi o local de uma tragédia em 2015 que vitimou muitas pessoas. Acompanhei essa obra pessoalmente e ela está quase concluída, conforme compromisso que assumimos com a comunidade. Agora vamos iniciar a discussão para a implantação de unidades habitacionais para abrigar famílias que foram provisoriamente removidas daqui", disse o prefeito, por meio de nota.

As intervenções em Barro Branco estão orçadas em R$ 8,8 milhões.

Geomantas

ACM Neto também vistoriou a aplicação de geomantas na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), no Lobato, e na Rua Porto Alegre, em Tancredo Neves. As duas intervenções, no valor de aproximadamente R$1 milhão, estão praticamente prontas. Na Rua Porto Alegre, o prefeito determinou outras intervenções na área da limpeza e infraestrutura urbana.

