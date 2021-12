Região da Barra segue com fiscalização para evitar aglomerações

Com o objetivo de controlar o acesso de pessoas em uma das regiões que mais registra aglomerações durante os finais de semana, a Prefeitura de Salvador montou uma operação especial. Neste domingo, 5, os trabalhos de fiscalização na região da Barra continuam em ação.

Durante a ação, o acesso à praia do Porto da Barra permanece controlado pelos fiscais. Só nesta sexta, 3, e sábado, 4, 12 atividades sonoras irregulares em estabelecimentos e via pública foram encerradas, com três notificações emitidas e 107 vistorias foram realizadas em estabelecimentos da região.

Ainda de acordo com informações da prefeitura, os agentes apreenderam um equipamento sonoro por infringir o decreto municipal de enfrentamento à pandemia de Covid-19, que proíbe a emissão de som em via pública.

O acesso à praia do Porto da Barra foi fechado pela Guarda Municipal por volta das 11h do sábado, 4, e liberado após a baixa da maré e saída do público. As equipes atuaram na fiscalização no calçadão no fim da tarde.

