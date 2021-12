Reforma do Parque de Pituaçu terá investimento de R$ 14 mi

O governo da Bahia anunciou que vai investir R$ 14 milhões para a revitalização do Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. A licitação foi homologada neste sábado, 8, com a publicação no Diário Oficial do Estado.

As intervenções serão feitas em até 14 meses, com um intervalo no período de realização da Copa do Mundo. A comunidade continuará tendo acesso ao parque.

O projeto prevê a implantação de novas estruturas de lazer, reforços na segurança, limpeza, delimitação da área do parque, por meio de um muro.

A revitalização contempla a recuperação de 15 km de ciclovia e pista de cooper; de duas quadras poliesportivas; sinalização e acessibilidade; novo sistema de iluminação; bicicletário; sinalização de tratamento de esgoto e contenção de encostas.

