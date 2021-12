Reforma do Instituto do Cacau deve ter início em até 10 dias

Foi expedida nesta segunda-feira, 2, por meio da Superintendência de Patrimônio do Estado (Supat), a ordem de serviço para recuperação estrutural do prédio público do Instituto do Cacau, localizado no bairro do Comércio, em Salvador.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social do estado (Secom), a obra vai recuperar a laje de cobertura e a casa de máquinas do edifício. Empresa vencedora da licitação, a Teknik Construtora Ltda estima o início da reforma em até 10 dias.

O cronograma da obra prevê a preparação dos locais afetados para demolição e posterior reconstrução. Serão contempladas ações de recuperação estrutural, como a remoção de elementos de alvenaria e concreto já comprometidos, bem como a recomposição da cobertura, além da impermeabilização e pintura.

Instituto do Cacau

O prédio do Instituto do Cacau pertence a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), mas é utilizado por vários órgãos públicos. Além do SAC Comércio, o prédio abriga Secretaria da Educação (SEC), com o Núcleo Regional de Educação (NRE), a ouvidoria e o arquivo; Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), com o Restaurante Popular; e o banco Bradesco.

O instituto foi atingido por um incêndio que comprometeu o seu último pavimento, além da casa de máquinas. Após tratativas necessárias, foi elaborado um projeto para sua recuperação. O governo realizou uma licitação para realizar a reforma, mas a empresa vencedora do certame não cumpriu o contrato. Com isso, o estado rompeu unilateralmente o acordo, o que acabou atrasando a recuperação do prédio.

