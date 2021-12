Reforma do aeroporto de Salvador só termina em maio

Anunciada para ficar pronta em 18 meses, a contar de 20 de junho de 2012, a obra de reforma do aeroporto internacional Luís Eduardo Magalhães só deve ser concluída integralmente em maio, às vésperas da Copa 2014, com cinco meses de atraso.

O novo prazo foi confirmado ontem, pelo titular da Superintendência da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) na Bahia, Manoel Bandeira. Apesar do atraso, ele argumentou que a obra segue as etapas previstas no cronograma.

Não bastasse o esticamento do prazo, são recorrentes os "problemas pontuais" no terminal, como a quebra da esteira de bagagens, ocorrida anteontem. Na ocasião, as malas dos passageiros tiveram que ser levadas manualmente para as aeronaves.

Em meio ao fluxo diário de cerca de 35 mil passageiros, na alta estação, operários transitam a todo instante pelo terminal para entregar, até o fim de janeiro, metade da ampliação dos balcões de check-in, que passarão de 58 para 72 guichês, quando a obra estiver completa.

Esta intervenção, por sinal, segundo informações da assessoria de comunicação da Infraero, seria um dos motivos que afetam o arrefecimento no salão de embarque, uma vez que as lonas provisórias da obra impedem a circulação do ar refrigerado.

"Para uma cidade quente, como Salvador, ter a refrigeração comprometida é complicado demais", queixou-se a empresária Mônica Andrade, 48 anos, antes de embarcar para São Paulo. "Mas não está diferente de outros aeroportos do País", pondera.

Contudo, as queixas não são restritas somente aos passageiros que transitam pelo aeroporto internacional, a exemplo de um comerciante local, que preferiu não se identificar. "Quente nos dias de sol. Mas quando chove forte, alaga tudo. Isso é muito ruim para o comércio", diz.

Intervenções

No pacote de intervenções anunciadas em junho de 2012, está incluído o aumento do número de vagas para estacionamento - dos atuais 1.350 para 2.678 lugares -, cujas obras serão tocadas pela EWS Estacionamentos, empresa vencedora da licitação para explorar as vagas do aeroporto.

Estão previstas, também, a divisão dos portões de embarques nacional e internacional; aumento de seis para oito canais de inspeção (raio-x), nos embarques domésticos, e de três para seis canais nos internacionais; além da troca de escadas rolantes, elevadores e esteiras.

Bem avaliado

Apesar dos transtornos, o cronograma terminal é avaliado com cartão verde no Portal 2014, mantido pelo Sindicato da Arquitetura e da Engenharia (Sinaenco), que acompanha o andamento das obras nas cidades-sede da Copa.

Nesse quesito, o único com avaliação negativa (cartão amarelo), segundo o portal, seria o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O motivo, conforme o Sinaenco, teria sido a conclusão da ampliação do terminal de passageiros, adiada de dezembro passado para maio.

"Estamos com 80% da torre de controle concluídos. Ampliamos as vagas do pátio de aeronaves de 26 para 33 vagas. E concluímos banheiros e fraldários. A obra é por etapas", destacou Bandeira.

"No sorteio da Copa, recebemos 2.500 jornalistas de todo o mundo e não fomos criticados. Alguns problemas são pontuais. Não tem como não causar transtornos, com o aeroporto em pleno funcionamento 24 horas", concluiu.

