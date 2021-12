Reforma de praça vai custar R$ 2,8 milhões

A Prefeitura de Salvador vai anunciar em 30 dias o nome da empresa que irá requalificar a Praça Dois de Julho, mais conhecida como Campo Grande. A requalificação será no formato de "adoção".

A praça, que passou por uma reforma há dez anos, está com bancos e grades deteriorados, fiação exposta, fontes luminosas desativadas e monumentos pichados. Além disso, não tem banheiro público e virou abrigo para moradores de rua.

Segundo o secretário municipal da Cidade Sustentável, Ivanilson Gomes, a intervenção na praça vai custar R$ 2,8 milhões. Deste total, R$ 600 mil serão da prefeitura e o restante será bancado pela empresa que fizer a adoção.

A requalificação foi anunciada por Gomes na audiência pública que discutiu o mau estado da praça. A reunião foi realizada pelo vereador Duda Sanches (PSD) e contou com a participação do titular da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Maurício Trindade, e de moradores do Campo Grande.

A última reforma da praça durou um ano e custou R$ 8 milhões.

Adoção - Segundo Gomes, há três empresas interessadas na adoção da praça. Os nomes das empresas não foram divulgados pelo secretário. A contrapartida para a empresa será a utilização de espaço na praça para a publicidade da marca. "Além da requalificação, a empresa será responsável pela manutenção do espaço", afirmou Gomes.

Entre as ações de requalificação previstas estão a limpeza das fontes, troca das grades que cercam o espaço, ressocialização dos moradores de rua e um novo projeto de paisagismo.

Maurício Trindade informou que há 3.500 moradores de rua cadastrados pela prefeitura, mas existem vagas apenas para 150. "Mesmo assim, vamos adotar esforços em prol de uma solução para o problema", disse.

O vereador Duda Sanches, que mora há mais de 20 anos no Campo Grande, afirmou que irá cobrar da prefeitura as medidas prometidas para a requalificação da praça.

Os moradores do Campo Grande que compareceram à audiência aguardam as ações. "A praça precisa de muito mais do que uma simples requalificação. É preciso pensar em espaços de lazer . Eles vão reformar e depois degrada tudo de novo", avalia o advogado aposentado Manoel Meneses, 62 anos.

O aposentado Alício Rocha, 72 anos, aponta a sujeira como principal problema. "Medidas simples de limpeza e conservação já resolvem. Basta vontade política".

