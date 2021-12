Reforma de passarelas em Salvador custará R$ 6,4 milhões

Nos próximos meses, 18 passarelas serão restauradas em Salvador. O programa de recuperação das estruturas, elaborado pela prefeitura, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), já está em andamento, mas não há prazo definido para conclusão das obras. Para a execução do programa, a prefeitura investirá cerca de R$ 6,4 milhões.

As passarelas da Av. Bonocô, próximas à concessionária Revisa, e da Av. ACM, em frente ao Detran, já passam por reformas há duas semanas. De acordo com Marcílio Bastos, presidente da Desal, desde o ano passado um estudo foi feito para identificar as demandas mais urgentes.

"Essas duas apresentavam graves sinais de desgaste pelo tempo e causado por vandalismo. Faremos a recuperação das bases metálicas. Em outras passarelas analisadas, será necessário trocar todo o piso", afirma Bastos.

É o caso da estrutura que liga a rodoviária ao Iguatemi. Como publicado nesta terça-feira, 12, em A TARDE, a passarela possui buracos - no total de cinco - que foram tapados com chapas de metal e fitas adesivas, o que prejudica a circulação e compromete a segurança dos pedestres.

Câmeras de segurança também serão instaladas para garantir maior proteção e fazer o monitoramento de possíveis vândalos. Três passarelas de Salvador já contam com a tecnologia. O objetivo é que, em breve, as 32 estruturas que atendem à cidade estejam equipadas.

Devido ao fluxo de pessoas, as obras de recuperação só podem ser executadas à noite. Durante o dia, as passarelas ficarão parcialmente interditadas.

<GALERIA ID=19431/>

Chuvas prejudicam

Segundo o presidente da Desal, as passarelas do Iguatemi e do Shopping Barra, localizada na Av. Centenário, serão as próximas a passar por um processo de restauração.

Pelo programa, também estão previstas reformas nas passarelas da Av. ACM, Av. Bonocô, Chame-Chame, Vasco da Gama, Vale dos Barris, Imbuí, Centro Administrativo da Bahia, Av. Paralela e Av. Carybé, próximo ao aeroporto.

Por conta do tempo instável, que tem ocasionados chuvas nas últimas semanas, Marcílio Bastos prefere não determinar um prazo para conclusão das reformas que estão previstas.

adblock ativo