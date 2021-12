Reféns são liberados após assalto a farmácia em Sussuarana

Dez pessoas foram feitas de refém durante um assalto a uma farmácia no final da noite deste domingo, 8, no bairro de Sussuarana, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 23h30. As vítimas foram libertadas uma hora depois. Ninguém ficou ferido.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os policiais foram informados por meio do Centro Integrado de Comunicação (Cicom) sobre uma movimentação estranha dentro da farmácia São Paulo.

Quando os militares chegaram no estabelecimento, três criminosos foram para o fundo do estabelecimento, fazendo de reféns clientes e funcionários. De acordo com a SSP, a presença da advogada dos bandidos foi permitida no local, mediante a soltura dos reféns.

Os assaltantes foram identificados como Washington Mendes de Jesus, 29 anos, solto há três 3 meses pelo crime de tráfico de drogas; Fabrício Reis dos Santos, 21 anos, que tem passagem por receptação e clonagem de veículos; e Joanderson Ramos dos Santos.

Com eles, foram apreendidos uma pistola, dois revólveres, carregador e munições. O material e os presos foram levados para a Central de Flagrantes, na avenida ACM.

