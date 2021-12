Reestruturação do MAM prioriza ação social

Em junho começam as obras de reestruturação do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). A ideia que guia o projeto é aliar a modernidade ao compromisso social e fazer do museu um espaço de serviço para a comunidade. Os objetivos seguem os princípios usados pela arquiteta Lina Bo Bardi para idealizar o MAM-BA.

"Além do investimento em tecnologia e na estrutura, a ideia é tornar o espaço vivo, com discussões, abrigar diferentes eventos, aumentar a oferta de oficinas e a produção de conteúdo próprio", disse o diretor do museu, Marcelo Rezende.

Essa é a mudança esperada por especialistas da área como a professora da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a museóloga Eloísa Helena Costa. "Os debates ainda são restritos aos espaços onde a arte é trabalhada. É necessário atrair a comunidade para que a qualidade do trabalho oferecido melhore", disse.

A primeira grande intervenção no museu, desde a fundação na década de 1960, terá investimento de quase R$ 16 milhões. Os recursos são do governo estadual por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

Iniciado em 2009, o projeto prevê novos espaços, ampliação e qualificação do setor de guarda de acervo, entre outras ações. "O MAM poderá atuar mais como um centro cultural, pois estará com melhores condições técnicas e espaciais", disse o secretário de Cultura do Estado da Bahia (Secult), Albino Rubim.

Mudanças - Dentre as novidades estão a instalação de livraria, loja, estúdio para residência artística e abertura diária da biblioteca. Outras ações previstas são o uso de equipamentos para controle da umidade, da radiação solar e dessalinização. Os espaços vão ganhar climatização, iluminação, além de novo mobiliário e equipamentos.

As obras também incluem readequações em espaços de convívio como o restaurante, o café, o Parque das Esculturas, a capela e o galpão das oficinas. A ampliação de oficinas e de parcerias com outras instituições são outras metas da reestruturação. "Estamos estabelecendo convênios com a Ufba e a Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) para desenvolver atividades e aumentar a grade de cursos livres e ampliar oficinas", disse o diretor.

Novo público - Com média de visitação de 200 mil pessoas por ano, o objetivo da reforma planejada pelos arquitetos André Vainer e Guilherme Paoliello, também é atingir o público com necessidades especiais.

Um percurso de passeio acessível irá conectar todos os espaços do MAM-BA, iniciando pelo pátio da capela que se conecta com o casarão e o galpão térreo. As edificações contarão com rampas de acessos, elevadores e banheiros adequados.

"Queremos atrair diferentes públicos. Com a oferta de serviços, a população deve ficar mais próxima e participar das atividades", explicou o diretor do MAM-BA.

Atualmente, o local não tem estrutura para receber todo tipo de exposição nem de abrigar o seu acervo completo: duas mil obras. Além disso, os equipamentos ficam desgastados rapidamente devido à proximidade do mar.

"A maioria dos museus funciona em imóveis adaptados. Com a restauração e investimento em tecnologia vamos criar ambientes ideais", afirmou o diretor do MAM-BA, Marcelo Rezende.

O edital para licitação pública da obra foi publicado no último dia 29. A estimativa para finalização das intervenções é de dois a 18 meses. "Não vamos interromper atividades. Quando um local estiver em obras vamos procurar alternativas ", disse Rezende.

