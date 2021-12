Reestruturação de linhas de ônibus chega a nova fase neste sábado

A reestruturação das linhas de ônibus da cidade chega a uma nova etapa a partir deste sábado, 18. As mudanças envolvem 23 linhas e 12 comunidades da região Norte do município, com o objetivo de proporcionar mais conforto aos passageiros. As localidades que terão alguns itinerários alterados nessa etapa são Castelo Branco, Águas Claras, Cajazeiras 6, 7, 8, 10 e 11, Fazenda Grande 1, 2, 3 e 4 e Valéria.

Após o redesenho dos roteiros, o passageiro que antes esperava 130 minutos pela linha Cajazeira X – Lapa, por exemplo, vai passar a aguardar apenas 30 minutos por uma linha Cajazeira X – Estação Pirajá e, em seguida, acessar o metrô, o que garantirá uma economia de duas horas no tempo de espera e de viagem para o destino final, que é a Estação da Lapa.

Postos de recarga são ampliados Postos de recarga são ampliados

A comunidade de Cajazeiras continuará contando com atendimento direto para vários bairros, a exemplo da Pituba, Ribeira, Narandiba, Comércio, Suburbana, Aeroporto, Itapuã, São Rafael e Valéria.

No bairro de Valéria, o usuário do transporte público que aguardava 65 minutos por uma linha Valéria – Comércio/Campo Grande poderá utilizar a linha Valéria – Estação Pirajá, que será reforçada e terá tempo de espera de apenas oito minutos.

Possibilidades

A partir da Estação Pirajá, haverá a possibilidade de integrar com outras linhas de ônibus (Estação Pirajá – Barra 1 e Estação Pirajá – Barra 2) ou ainda integrar com o metrô e seguir até as estações Acesso Norte (para quem vai para o Comércio) e Lapa (para quem vai para o Campo Grande).

A partir da Estação Acesso Norte, será possível seguir para o Comércio, integrando com a linha Acesso Norte – São Joaquim/Comércio. Na Estação Lapa, a viagem até o Campo Grande ocorre por meio da integração com a linha LB2 Lapa – Barra/Barra Avenida.

