Um vídeo que circulou nas redes sociais esta semana chamou a atenção dos motoristas que trafegam pela orla da Pituba, na altura da praça Nossa Senhora da Luz, ao mostrar uma placa com o novo limite de velocidade da via, que passou de 70 km/h para 40 km/h. Entretanto, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou em nota que o equipamento é um redutor eletrônico de velocidade, e não um radar.

Segundo o órgão, o equipamento só vai entrar em operação após o término da montagem e instalação do display. Ele está localizado próximo à Arena Aquática Salvador, inaugurada no último sábado, 22, juntamente com a nova Praça Wilson Lins.

A Transalvador informa ainda que haverá tempo hábil para redução da velocidade pelos condutores, uma vez que há uma lombada no local, o que ajuda a reduzir a velocidade inicial do veículo.

"A medida foi adotada em função da integração entre as praças Wilson Lins e Nossa Senhora da Luz, com o objetivo de proporcionar maior segurança aos pedestres no momento da travessia", diz o órgão.

Veja o vídeo que circulou na internet:

Da Redação Redutor de velocidade é instalado na orla após inauguração de Arena Aquática

