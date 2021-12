Redução de sentimento de agressividade é tema de palestra na Lemos Brito

Internos da Unidade Especial Disciplinas (UED), situada no Complexo Penitenciário Lemos Brito, no bairro da Mata Escura, em Salvador, irão receber uma palestra em celebração a redução do sentimento de agressividade. O evento acontece nesta sexta-feira, 14.

A conferência irá encerrar as atividades dos voluntários da Arte de Viver e tem como objetivo de compartilhar experiências do o instrutor sênior da Associação Internacional para os Valores Humanos, Akash Bharwal. O mestre indiano traz ensinamentos obtidos em 15 anos de ensino de programas que eliminam o estresse por meio de meditação, respiração e yoga.

Pesquisas realizadas em 54 internos da UED, apontam a redução de 23% da ansiedade, 30% da raiva, 15% hostilidade e 17 % da agressividade. além do aumento de 30% do bem-estar deles durante as atividades do programa na Bahia.

