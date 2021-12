Rede supermercadista entra na campanha de doação de sangue

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) realiza uma campanha de coleta externa para atrair doadores e ampliar a cobertura do serviço de doação no estado. O Hemóvel estará na loja do GBarbosa Desconto de San Martin, entre os dias 18 e 21, das 8h às 17h.

Em decorrência do período de férias e festas, a demanda por sangue costuma crescer no final do ano, quando há aumento do número de acidentes e carência de transfusões.

Por outro lado, há uma queda nas doações, um dos motivos para mobilização da ação. Uma bolsa de sangue tem média 450 ml e é fracionada para extração de três componentes: hemácias, plasma e plaquetas. Cada doação pode salvar até quatro vidas.

adblock ativo