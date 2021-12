Rede social eleva em 13% a localização de pessoas sumidas

A criação de uma fanpage no Facebook pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), em julho, para ajudar nas buscas por desaparecidos na Bahia, já aumentou em 13% o número de pessoas localizadas até outubro.

Até a última sexta-feira, 22, a página já contava com 1.064 curtidas na rede social. Segundo a delegada Heloísa Simões, o resultado da iniciativa é satisfatório.

"Hoje, o Facebook é muito utilizado. Quando os desaparecimentos são comunicados e nós publicamos, muitas pessoas começam a compartilhar. Há casos de pessoas que estavam desaparecidas e viram a própria foto circulando no Facebook e resolveu voltar para casa", comenta.

Para registrar um desaparecimento, é preciso que um parente compareça à sede da DPP, na rua das Hortências, 247, edifício Dr. Antônio Silvany, na Pituba, e forneça os dados necessários à identificação da pessoa.

Já para a divulgação na rede social, é importante apresentar uma fotografia do parente. Neste caso, é preciso assinar um termo de divulgação de uso de imagem.

Parceria

Heloísa Simões, que está há dois meses na DPP, conta que está buscando parcerias com faculdades privadas para auxiliar no trabalho com os familiares. "Para a pessoa que chega à delegacia, é mais fácil falar com psicólogo do que com o policial. O desaparecimento é um luto aberto, crônico", afirma a delegada.







