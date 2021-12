Rede SAC terá funcionamento suspenso nesta sexta

Todas as unidades de atendimento da rede SAC, na capital e interior do estado, estarão fechadas nesta sexta-feira, dia 3 de abril. Já no sábado, 4, os postos dos shoppings Barra, Bela Vista, Paralela e Salvador voltam a atender, de acordo com o horário de funcionamento dos estabelecimentos.

As três carretas do SAC Móvel vão manter o cronograma de atendimento pelos municípios do interior baiano no período. Mais informações sobre endereços e horários de atendimento podem ser consultados portal do SAC ou números 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel).

