Rede SAC anuncia 30 novos serviços online do INSS

Dez postos da Rede SAC na capital e Região Metropolitana de Salvador passarão a contar com 30 serviços online do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). O atendimento será presencial nas unidades de Cajazeiras e Periperi, além do SAC Candeias, que totalizam 240 atendimentos/dia.

Já nos postos do Barra, Bela Vista, Comércio, Lauro de Freitas, Liberdade, Paralela e Salvador Shopping, os serviços serão realizados nas máquinas de autoatendimento. O atendimento já está disponível, exceto no SAC Comércio, previsto para ser oferecido ao público no próximo dia 5 janeiro.

adblock ativo