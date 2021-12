Rede oferece promoção de açai personalizado com valor único

A rede Rei do Mate acaba de lançar promoção “Açaí do seu jeito” em que o consumidor poderá montar o gelado de maneira personalizada, com a opção de 12 tipos de toppings. Um dos produtos carro-chefe da rede, que comercializa cerca de 50 toneladas de açaí todos os meses, poderá ser degustado pela clientela pelo valor único de R$ 22,90 sem custo adicional.

A delícia tipicamente brasileira poderá ser combinada com os toppings de banana fatiada, leite condensado, doce de leite, sorvete de creme, leite em pó, farinha de aveia, Ovomaltine, coco ralado, barrinha de cereal, cereais, farofa de paçoca e mel.

Como brinde, o cliente poderá levar a taça para casa, oferecida nas cores verde, roxa e preta.

