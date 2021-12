Rede municipal inicia ações para prevenir e tratar hepatite

Começou nesta segunda-feira, 3, a campanha do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) pretende intensificar durante este mês ações de prevenção às hepatites virais em todas as unidades da rede.

As atividades integram o Julho Amarelo – campanha que destaca o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais (28 de julho). Estão previstas ações como rodas de conversa sobre a doença e formas de prevenção e tratamento, divulgação de material educativo e a realização de testes rápidos para obter diagnóstico em até 30 minutos.

O município conta com a oferta de testagem rápida para as hepatites dos tipos B e C, de forma gratuita, em mais de 100 unidades de saúde.

As pessoas com resultados positivos deverão realizar exames adicionais e, se confirmada a doença, serão encaminhados a um dos três ambulatórios especializados na assistência a quem tem hepatite. Nessas unidades, os pacientes irão receber o suporte necessário para o tratamento integral e gratuito.

Conforme a técnica de atenção especializada Rosana Sousa, o Julho Amarelo é uma campanha realizada todos os anos. “Uma vez que estamos no mês de combate às hepatites virais, voltamos a atenção para a prevenção, intensificando o atendimento e preparando os profissionais para ter um diagnóstico rápido da doença”.

* Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

