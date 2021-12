Rede municipal ganha novos livros pedagógicos

Cerca de 100 mil alunos da rede pública municipal passarão a utilizar novos materiais pedagógicos nas aulas. Os livros do programa Nossa Rede foram elaborados com a participação de mais de dois mil educadores municipais, para estudantes da educação infantil e do ensino fundamental I.

Em homenagem à Feira de São Joaquim, os livros de língua portuguesa e matemática têm conteúdos inspirados no dia a dia da capital baiana, como disse a diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (Smed), Joelice Braga.

Além disso, os 80 cadernos pedagógicos das duas disciplinas abusam de elementos gráficos com temáticas que remetem ao universo infantil. O processo criativo teve apoio de parceiros do município, a exemplo da Avante, o Pracatum e o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa.

Bastante coloridos, de cara, os cadernos despertaram o interesse dos pequenos alunos e, também, dos pais. "Parecem ser bem interessantes. Tomara que as crianças gostem e aprendam", deseja a diarista Rosa Pereira, 32 anos, que tem dois filhos matriculados na rede municipal.

De acordo com Braga, o programa Nossa Rede tem o objetivo de proporcionar uma identidade curricular para as escolas municipais. "Trazer os elementos da cidade é ter a certeza de que estamos trabalhando em sala a cultura, a arte e a diversidade, que fazem parte da vida do aluno", avaliou.

Conforme a diretora pedagógica, os cadernos foram elaborados para provocar o sentimento de identificação nos alunos. "É uma inovação que leva a entender que o cotidiano dos alunos deve ser considerado na escola. Salvador, agora, não precisa de projetos de outras cidades", continuou.

Ainda segundo ela, os livros serão doados aos alunos, que terão a possibilidade de interagir com as publicações. "É um livro consumível, que o aluno pode escrever nele, levar para casa, discutir com sua família, com amigos. É um livro feito para pensar a cidade de Salvador", concluiu.

Lançamento

O lançamento das novas edições foi feito pelo prefeito ACM Neto, nesta terça-feira, 16, em uma solenidade para as crianças da Escola Senador Antônio Carlos Magalhães, no Vale do Ogunjá. Segundo o prefeito, R$ 6 milhões foram investidos nas publicações bimestrais.

De acordo com Neto, a partir do ano que vem, o município deverá economizar cerca de R$ 8 milhões por ano, já que a produção própria de conteúdo dispensará a contratação de editoras.

