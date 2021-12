Rede japonesa inaugura primeira loja do Nordeste em Salvador

Conhecida pela grande variedade de produtos, a rede MINISO, marca de design japonês presente em mais de 70 países, a primeira loja da região Nordeste será inaugurada na capital baiana nesta sexta-feira, 11.

O público baiano poderá encontrar itens de diferentes categorias, que tem a intenção de facilitar o dia a dia das pessoas, como bem-estar, papelaria, esporte e fitness, vestuário, brinquedos, eletrônicos e maquiagens, própria.

A marca, que já tem 53 unidades brasileiras, pretende expandir ainda mais e chegar a 100 lojas até 2020. Fundada em Tóquio, em 2013, por Miyake Junya, designer principal da Miniso, e Ye Guofu, jovem empresário, a marca já abriu mais de duas mil lojas em todo o mundo.

Atualmente, conta com parceiros em mais de 60 países. Em média, a empresa abre de 80 a 100 lojas por mês no mundo, e o Brasil é o primeiro país da América do Sul a ter lojas da Miniso.

