Rede feminista ultrapassa fronteiras

A facilidade em se tornar membro da campanha e a rapidez de disseminação das redes sociais fazem a Mais Amor Entre Nós voar mais alto e conquistar mais territórios. Rio de Janeiro, Acre, São Paulo, Bahia, Pernambuco e o Distrito Federal já formalizaram os grupos regionais.

Ultrapassando a fronteira nacional, mulheres do México, Inglaterra, Cabo Verde, Argentina, Espanha e Alemanha também entraram em contato com as integrantes da coordenação que deu origem ao projeto em busca de informações de implementação de filial em seus países.

Encontros com grupos de outros estados ocorreram com parte da equipe baiana que percorreu o país durante este mês. Uma das reuniões teve a cidade do Rio de Janeiro como sede, onde o grupo tem 179 pessoas e ganha cerca de 30 integrantes por dia. "A campanha torna público algo que já existe há muito tempo. Sempre ajudamos uma amiga e recebemos apoio", contou a fotógrafa Odara Rodrigues, 23 anos, que colabora na faxina e oferece aula de costura em feltro e recebeu auxílio de firmar a ideia de um coletivo de mulheres negras.

O grupo no whatsapp criado pela cozinheira Júlia d'Aquino, em Brasília, já resultou na formação de vários subgrupos separados por tipos de serviço. "Fiquei surpresa e feliz com a quantidade de mulheres que acredita na mesma coisa e se ajuda".

O investimento na autoestima alheia é o principal fruto da campanha, segundo a assistente administrativa paulista Kelly Silvestre, 34 anos.

"É um efeito cascata essa ânsia de querer mudar uma situação. Levanta a autoestima e interfere em outros aspectos da vida das pessoas. Aqui, estamos organizando a comunidade que já conta com 120 pessoas".

