Rede estadual ganha 2.300 ingressos para Copa; veja a lista

Alunos da rede estadual de ensino da Bahia vão ganhar 2.300 ingressos para jogos da Copa do Mundo na Arena Fonte Nova. A iniciativa da Federação Internacional de Futebol (Fifa) contemplará 46 escolas para os jogos da Espanha x Holanda, Alemanha x Portugal, Suíça x França e Bósnia-Herzegovina x Irã.

Os diretores deverão acessar o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec) para conferir se a escola foi contemplada e realizar inscrição até este domingo, 18, para o recebimento dos ingressos.

O projeto pretende beneficiar 901 escolas públicas e mais de 48 mil estudantes e acompanhantes em todo o País. A seleção foi feita por meio do sorteio da Loteria Federal realizado no último dia 3 de maio, considerando os cinco últimos algarismos do código da instituição de ensino cadastrado no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Bem como a seleção dos estudantes, baseada nos cinco últimos algarismos da matrícula no Censo Escolar da Educação Básica de 2013.

A lista das escolas contempladas foi divulgada nesta sexta-feira, 16.

