Rede de policlínicas inaugura primeiro Day Hospital em shopping de Salvador

A rede de policlínicas Clínicas Clivale inaugura na próxima segunda, 11, o primeiro Day Hospital implementado em um shopping center na Bahia. A unidade fica no Salvador Shopping, localizado na Tancredo Neves, em Salvador.

A estrutura foi construída em uma área de 800m², tem ambulatório para consultas médicas e um Day Hospital. No total, 25 consultórios compõem a parte ambulatorial da unidade no Salvador Shopping, com cerca de 30 especialidades médicas. Já o Day Hospital conta com duas salas cirúrgicas, leitos e uma ampla área de RPA (Recuperação Pós-anestésica). São esperados mais de 800 atendimentos por dia.

Sobre Clínicas Clivale

Sendo a primeira policlínica da capital baiana, a Clivale foi fundada em 1941 pelo médico e professor Alberto Luiz Leal Serravalle, na Calçada, onde atualmente são realizados atendimentos em mais de 30 especialidades médicas, exames complementares de diagnóstico e procedimentos cirúrgicos ambulatoriais. Em 2018, a rede Clínicas Clivale inaugurou a sua segunda unidade, desta vez no Salvador Norte Shopping, funcionando em uma área de 700 m². Em janeiro de 2019, a rede chega ao Salvador Shopping.

adblock ativo