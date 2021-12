Rede de mulheres é criada para manutenção das Osid

Engajadas em mobilizar a sociedade para ações voluntárias em prol da sobrevivência das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), nesta sexta-feira, 12, 100 mulheres lançaram a rede Amigas de Dulce, na sede da instituição. O objetivo da rede é angariar recursos para manter os serviços prestados à população carente de Salvador.

Segundo a superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce, Maria Rita Pontes, a meta é arrecadar R$ 300 mil até o mês de agosto, para que as obras do ambulatório sejam concluídas. “A ideia é que as mulheres montem bazares, realizem chá beneficente, além de socializar nossas ações nas redes sociais para que possamos agregar mais agentes multiplicadores.

A rede é aberta para mulheres que desejam participar. “Superamos a expectativa do número de inscrições”, disse a superintendente das Osid.

Algumas mulheres de visibilidade nacional, a exemplo de Glória Pires, Bianca Comparato, Margareth Menezes e Luislinda Valois já integram o projeto.

A cônsul-geral de Portugal, Natalie Viegas, participou do lançamento e disse que tinha muito orgulho em poder ajudar a instituição.

“No mundo em que o individualismo e o capitalismo estão muito presentes, é um dever que nós temos de nos unir a evento solidário como este para ajudar as pessoas”.

Quem também não quis deixar de participar foi a escritora Mabel Veloso, considerada uma amigas das Obras Sociais Irmã Dulce. “Adorei a ideia de fazer parte desta rede”, afirmou a escritora, que não perde oportunidade de colaborar com a obra.

Interessadas em fazer parte da iniciativa, pode fazer a inscrição pelo e-mail: amigasdedulce@irmadulce.org.br.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

