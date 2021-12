Rede de ensino oferece vagas em capacitações gratuitas

A Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC) de Salvador realiza na próxima terça-feira, 3, no Shopping Paralela, o programa 'Mercado 4.0'. O projeto tem por intuito discutir a diversidade e o futuro do mercado de trabalho.

O evento é gratuito e contará com nove oficinas que oferecem mais de 200 vagas para estudantes e profissionais de todas as áreas. Na ocasião, será realizado feira de estágios, espaço para networking e vivência com equipamentos de última geração.

Com expectativa para 300 pessoas, vários especialistas das mais diversas áreas de atuação estarão presente. O consultor Ricardo Sales e a pesquisadora Lígia Zotini ministrarão as palestras “O valor da diversidade” e “Trabalho do Futuro ou Futuro do Trabalho?”.;

