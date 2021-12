Rede de atenção é apontada como insuficiente

Aliado aos problemas apontados na internação no HCT, um outro aspecto é carente de melhorias: a rede de atenção à saúde mental, formada principalmente por residências terapêuticas e centros de apoio psicossociais (CAPs). O problema, segundo a defensora Andrea Tourinho, é que a rede existente atualmente no estado é insuficiente.

"No HCT, não há tratamento que seja eficaz para uma melhora do paciente. Estar preso e medicado não é melhora. O paciente vai se destruindo até morrer", disse a defensora.

Segundo a coordenadora de enfermagem do HCT, Nara Rebouças, internos são liberados, mas acabam voltando. "Até hoje só consegui duas vagas para residência terapêutica. Nós trabalhamos com dois estigmas: pacientes com transtorno mental e privados de liberdade. Ninguém quer aceitar", acrescentou.

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) informou que "vem cumprindo seu papel na articulação junto aos gestores municipais para implementação de todos os pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial (Raps)". Já a Secretaria Municipal da Saúde informou que está prevista a implantação de dois Caps-ad III, com funcionamento 24 horas.

