Rede Capoeira é aberto ao público no Pelourinho

A terceira edição do Rede Capoeira, realizado pelo Projeto Mandinga - Associação Integrada de Educação, Artes e Esportes, começou ontem e dura até hoje, na nova sede do projeto, na rua das Laranjeiras, no Pelourinho.

O evento aberto ao público reúne capoeiristas, mestres e professores, oferecendo diversas atividades relacionadas à capoeira, como o samba de roda e oficinas de ritmo e toques.

O público também poderá conferir uma exposição fotográfica com documentos da capoeira do século XVIII e XIX, assinada pelo cineasta Jair Moura.

"A capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo. Nosso objetivo é estimula-la como uma cultura de expressão essencial no Brasil" contou Mestre Sabiá, organizador do Rede Capoeira e presidente do Mandinga.

Mandinga

A terceira edição do evento conta com uma comemoração especial, pela inauguração da nova sede.

O projeto Mandinga, criado há 17 anos, funcionava no bairro do Garcia, mas estava sem sede desde 2011. A nova sede do projeto foi inaugurada com apoio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e do Centro de Culturas Populares de Identitárias (CCPI).

No espaço, serão oferecidas aulas de capoeira, línguas estrangeiras, oficinas de grafite e de confecção de instrumentos utilizados na capoeira e aulas de instrumentos percussivos, para crianças matriculadas em escolas da rede pública.

O local também será utilizado como um albergue e exposição de trabalhos artísticos , além de abrigar uma loja para venda de produtos do Mandinga.

