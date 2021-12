Rede Capoeira acontece no Pelourinho até sábado

Foi iniciada na noite desta quinta-feira, 30, no Pelourinho a terceira edição do Rede Capoeira, evento que reúne capoeiristas, professores, mestres e a comunidade interessada em atividades diversas que busquem fortalecer a capoeira como elemento de identidade da cultura baiana e brasileira.

O evento acontece até este sábado, 1º, na nova sede do Projeto Mandinga - Associação Integrada de Educação, Artes e Esportes, que está à frente da realização. A abertura teve apresentação da Orquestra de Berimbaus, seguida de um espetáculo de samba-de-roda e maculelê com crianças do projeto.

O dia também foi de festa porque marcou a inauguração da nova sede do Projeto Mandinga. O espaço fica na rua das Laranjeiras, 27, Pelourinho, que tem à frente o idealizador e presidente, Mestre Sabiá.

A inauguração da sede incluiu a abertura de exposição fotográfica do cineasta Jair Moura, intitulada Documentações da Capoeiragem no Brasil do Século XVIII, que pode ser visitada até o dia 15 de agosto no local.

Além de capoeiristas provenientes de países como Alemanha, Estados Unidos e França, a abertura da Rede Capoeira reuniu diversos mestres de capoeira baianos.

Atividades

Para esta sexta, 31, estão previstas oficinas de capoeira (10h), roda integrada (11h30), oficina de ritmo e toques com Mestre Neneu (15h), oficina de capoeira de Angola (16h), roda de capoeira (17h30) e palestra com os historiadores Jair Moura e Liberac (18h30).

O encerramento prevê um "arrastão" com Mestre Lua e Bando Anunciador, culminando com uma roda no Terreiro de Jesus (20h30). No sábado, a programação será retomada com batizado de capoeiristas às 15h.

