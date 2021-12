Recuperação de calçadas privadas será paga por donos

Com a proposta de melhorar a mobilidade, será apresentado nesta terça-feira, 21, à imprensa o projeto Eu Curto o Meu Passeio, que prevê 120 km de calçada até 2016. Mas, Silvio Pinheiro, titular da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), adverte que a reforma dos passeios privados é de responsabilidade dos respectivos proprietários.



O responsável pelo passeio receberá uma notificação da Sucom. A obra (que deve obedecer ao padrão adotado pela Fundação Mário Leal Ferreira), terá que ser executada em um prazo de até 90 dias. Se a solicitação não for atendida, a prefeitura fará o serviço e cobrará o investimento, acrescido de multa de 30%.



"Todo passeio que está no entorno de um imóvel é de responsabilidade do dono desta edificação", explica Pinheiro. Ele espera que a iniciativa seja bem aceita e melhore a vida das pessoas. "Os pedestres poderão andar com segurança", diz.



Segundo a prefeitura, serão investidos R$ 20 milhões para a recuperação dos passeios. O cronograma priorizará as vias de maior utilização pela população e pelos turistas. Para a arquiteta e urbanista Aruane Garzedin, as calçadas são fundamentais para um modelo mais humanizado, democrático e sustentável de cidade.



Acessibilidade



Segundo Aruane, atualmente, os passeios apresentam um quadro deficitário, que não atende às necessidades dos pedestres na rua e menos ainda às questões de acessibilidade. "Por meio de pesquisa, identifiquei problemas como pavimentação precária e mal conservada, largura inadequada e uso de elementos para bloquear estacionamentos", conta.



Segundo Maria Luíza Câmera, presidente da Associação Baiana de Deficientes Físicos (Abadef), circular pela cidade é uma das tarefas mais difíceis para o portador de necessidades especiais. "Existe uma série de normas técnicas que são descumpridadas", afirma. Ela lembra ainda que a maioria das calçadas não tem pavimentação adequada e que os projetos não respeitam a largura mínima de 1,2 m e a obrigatoriedade de rampas nas faixas de pedestre.



"Esperamos que o prefeito nos inclua tanto no diálogo como na execução do programa", disse. Pinheiro garante que a reforma dos passeios públicos e privados seguirá as normas de acessibilidade.

