Reconstrução do Centro de Educação Infantil é entregue na Palestina

O novo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Maria Rosa Freire, na Rua Direita da Palestina, foi entregue nesta quarta-feira, 30. A cerimônia contou com a presença do prefeito ACM Neto, do vice-prefeito Bruno Reis, do titular da Secretaria Municipal da Educação (Smed), Bruno Barral, e da diretora da instituição, Rosângela de Araújo.

O antigo CMEI que funcionava no local foi demolido. Agora, a edificação nova conta com a capacidade ampliada para atender a até 250 crianças com idade de 3 a 5 anos. O aumento do número de vagas é de quase 50 alunos e a unidade disporá também de vagas para a educação em tempo integral. O investimento para a construção foi de R$ 4,9 milhões.

“Temos aqui uma escola com um padrão que nada deixa a desejar a qualquer escola particular da cidade. Oito salas de aula, todas climatizadas e brinquedoteca. Não há uma escola que estejamos inaugurando em que falte sala com ar-condicionado e sabemos a diferença disso em uma cidade tão quente quanto Salvador. Aqui nós vamos oferecer tanto vagas em creche para criança de 2 a 3 anos, como também em pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade”, afirmou o gestor municipal.

O CMEI Rosa Freire foi construído em uma área de 1.414,93 m² e agora dispõe de oito salas de aula destinadas à Educação Infantil, todas climatizadas; quatro banheiros infantis; acessibilidade, incluindo elevador, brinquedoteca, sala de descanso, lavanderia e refeitório, entre outros espaços. Além disso, a unidade já conta com os cuidados necessários para a proteção da Covid-19 no momento em que houver o retorno das aulas, de acordo com a prefeitura.

