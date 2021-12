Reconstrução da Marina da Penha visa melhor logística para o turismo da Ribeira

O secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, realizou nesta quinta-feira, 15, visita técnica às obras da Marina da Penha, na Ribeira - um dos equipamentos de infraestrutura náutica que estão sendo recuperados no âmbito do Prodetur Bahia. O programa prevê 13 intervenções para dinamizar o turismo náutico na Baía de Todos-os-Santos.

O estágio atual das obras na Marina da Penha – divididas em uma parte terrestre e outra marítima – é de execução da estrutura do prédio administrativo e dos dois galpões de vagas secas para a guarda de barcos, de acordo com o engenheiro Eduardo Gama.

Um dos galpões encontra-se com as fundações prontas e a estrutura metálica em execução. Para o segundo, que é maior, estão sendo preparadas as fundações, devendo a montagem da estrutura ser iniciada no próximo mês.

Na área do prédio administrativo serão construídos também um miniauditório, uma cafeteria e um restaurante com varanda. A obra da marina inclui ainda píer flutuante em madeira, 96 vagas terrestres e 48 vagas molhadas para os barcos. O equipamento está instalado em um terreno de área total de 5.400 metros quadrados na Península de Itapagipe (Ribeira), com área construída de pouco mais de 2 mil metros quadrados.

“Com uma infraestrutura adequada, muitos barcos que fazem o roteiro pela Baía de Todos-os-Santos aportarão por ali e os visitantes aproveitarão para circular pela Ribeira e imediações, apreciando uma das paisagens mais agradáveis de Salvador”, afirmou Fausto Franco.

