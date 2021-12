Reconstituição de ação policial no Cabula ocorre nesta 5ª

A reconstituição da ação policial no bairro do Cabula, que resultou na morte de pessoas no último dia 6 de fevereiro, foi marcada para a madrugada desta quinta-feira, 28, informou a Polícia Civil.

O Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), responsável pela investigação, vai acompanhar o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Seis peritos são responsáveis por produzir no local as mesmas condições relatadas nos depoimentos.

O diretor do DHPP, delegado José Alves Bezerra, informou que 70 policiais vão atuar na reconstituição. "Estamos aqui para dirimir todas as dúvidas, elencando a sequência cronológica dos fatos", explicou.

Apenas os profissionais envolvidos na reconstituição terão acesso ao local, impedido até mesmo para os moradores. O objetivo é permitir que os procedimentos sejam realizados sem qualquer tipo de interferência.



O caso

Segundo a polícia, o confronto foi iniciado após os policiais da Rondesp perceberem seis homens de mochilas, o que despertou desconfiança inicial, até que o grupo saiu correndo ao encontro de mais 30 homens, que teriam iniciado os disparos. Na troca de tiros 15 pessoas foram baleados, dessas 12 morreram.

Além disso, a polícia diz ter apreendido com os suspeitos 12 armas de fogo calibre.38, 1 pistola calibre.40, outra pistola calibre .45, 1 espingarda calibre .12, dois coletes balísticos, além de 3 kg de maconha, 1,2 kg de cocaína, 300 gramas de crack, além de diversos uniformes camuflados parecidos com as roupas usadas no Exército.

