Reconhecimento Facial localiza seis suspeitos em quatro dias

Em apenas quatro dias, o Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública ajudou a capturar seis criminosos foragidos da Justiça. As prisões aconteceram em diferentes pontos da capital baiana, sendo a última nesta terça-feira, 10.

Suspeita de homicídio, Jucimara dos Santos das Virgens, de 29 anos, foi localizada quando o sistema alertou 93% de similaridade. No momento da prisão Jucimara, que tinha mandado de prisão expedido em 21 de novembro de 2018 pela Vara do Juri de Feira de Santana, estava com um vestido rosa estampado.

Nesta segunda-feira, 9, Nilson José dos Santos Mendes, 42, também foi alcançado. Ele tinha o mandado por roubo e agressão, expedido em março. Nilson usava camisa azul quando foi alcançado pelos policiais. Além dele, Jorge Luiz Guia, 34, foi conduzido e teve o mandado cumprido, mas logo apresentou alvará de soltura e foi liberado.

Jéssica Cristina Silva de Carvalho, 23, Eliel Cruz de Santana, 39, Jone Andrade de Jesus dos Santos, 32, também foram encontrados e presos após alertas gerados pelas câmeras da SSP.

Desde a sua implantação, a tecnologia já alcançou a marca de 92 foragidos localizados. Todos os presos foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

