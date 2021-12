Reconhecimento facial flagra foragidos no Centro Histórico

Dois homens, identificados como Nilton Santos Nascimento, 34 anos, e Miguel Vieira Maurício Júnior, 38, conhecido como 'Gueguel' ou 'Gordo', foram presos na tarde desta quarta-feira, 18, no Centro Histórico de Salvador, com o auxílio do sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP). De acordo com informações do órgão, a dupla é foragida por suspeita de tráfico de drogas e homicídio.

Com as prisões em flagrante, a tecnologia alcança a marca de 59 capturados. Ainda conforme a SSP, Nilton trajava camisa de cor roxa, quando circulava pelo ponto monitorado. Ele é gêmeo e mesmo assim o sistema emitiu um alerta de mais de 98% de probabilidade. O suspeito já possuía passagens na polícia por porte ilegal de arma e assalto.

Já Miguel Vieira possuía mandado de prisão preventiva em aberto, por homicídio qualificado e a tecnologia também apontou mais de 98% de probabilidade. Ele foi capturado com camiseta cinza e bermuda. O homem é suspeito de ter encomendado a morte do namorado da ex-companheira, em 2015.

A dupla foi abordada por equipes da Polícia Militar, que verificaram a documentação e os encaminharam para a Central de Flagrantes, na região do Iguatemi. A identificação foi concluída através do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

