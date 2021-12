Recém-nascida é deixada dentro de caixa de papelão em Salvador

Uma recém-nascida foi abandonada dentro de uma caixa de papelão no bairro Vista Alegre, em Salvador. A menina foi encontrada neste domingo, 15, ainda com o cordão umbilical.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a caixa com a criança estava no canto da rua na Travessa 1, em frente ao mercado Ferreira. Policiais militares foram acionados e utilizaram um cobertor para aquecer o bebê.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e realizou o primeiro atendimento para a recém-nascida. Em seguida, ela foi encaminhada para o Hospital João Batista Caribé, na avenida Afrânio Peixoto. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

