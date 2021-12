Receita realiza operação para combater pirataria

A Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), Polícias Civil e Militar, além de órgãos municipais de Salvador realizam uma operação nesta terça-feira, 14, para combater o comércio de produtos falsificados e pirateados na capital baiana. A ação conta com a participação de cerca de 70 agentes de todos os órgãos públicos.

A ação fiscaliza estabelecimentos comerciais no centro da cidade. Eles pretendem retirar de circulação CDs e DVDs piratas, celulares e outras mercadorias com indícios de falsificação. Também são apreendidos produtos importados que entraram no país de foram irregular.

O balanço da operação será divulgado às 15 horas.

adblock ativo