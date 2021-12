Receita Federal realiza leilão com mercadorias apreendidas

Um leilão de 8 lotes de mercadorias apreendidas pela Receita Federal será realizado, na quarta-feira, 15, pelo órgão. Serão leiloados equipamentos e acessórios para bicicleta, roupas e óculos esportivos, unidades de disco rígido, peças mecânicas e até equipamentos para Kite Surf.

A lista completa das mercadorias pode ser conferida no edital do leilão, que se encontra disponível para consulta no site da Receita Federal.

O site do orgão também oferece o manual para participar do leilão eletrônico, com orientações para os interessados. Mesmo com o leilão previsto para o dia 15 de junho, os participantes devem acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no site da Receita Federal do Brasil, e registrar antecipadamente as suas propostas no "Sistema de Leilão Eletrônico" até as 18h do dia 14 de junho.

Podem participar do leilão eletrônico apenas as pessoas físicas ou jurídicas que utilizem a tecnologia de Certificação Digital. A participação das pessoas físicas é restrita a dois lotes específicos do leilão, cujos produtos são uma bolsa e dois relógios. Os bens arrematados por pessoas físicas somente poderão ser destinados a uso ou consumo, sendo vedada a comercialização.

Para mais informações os interessados podem solicitá-las à Comissão de Licitação da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto de Salvador, pelos telefones (71) 3204-1047 e 3204-1032, ou no endereço Praça Gago Coutinho, s/n - Terminal de Cargas da Infraero - São Cristóvão, Salvador - Bahia, 1º andar.

