Receita Federal faz operação em loja de grife em shopping na Barra

Agentes da Receita Federal realizaram uma operação na loja Paula Frank do Shopping Barra, na manhã desta sexta-feira, 17. A equipe que fez a operação é da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho. O órgão informou, por meio de nota, que a ação é para verificar a procedência das mercadorias vendidas nesta loja.

Cerca de dez agentes foram vistos dentro da loja de grife Paula Frank, que comercializa acessórios de luxo, a exemplo de bolsas cujos valores chegam a R$ 6.500, como uma da marca Givenchy Nigthingole. A TARDE tentou entrar em contato com os representantes da loja, por telefone, mas as chamadas não foram atendidas.

A assessoria do Shopping Barra informou que a loja fechou durante a ação, mas já funciona normalmente nesta tarde após o fim da operação. Apenas a Paula Frank foi alvo da operação.

Confira a nota na íntegra:

"A equipe da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da 5ª Região Fiscal da Receita Federal está realizando, desde as 10h desta sexta-feira (17/03), uma fiscalização numa loja do Shopping Barra que vende bolsas e carteiras importadas, para verificar se as mercadorias entraram regularmente no país. Todos os produtos encontrados são originais".

Momento em que os agentes chegaram na loja do shopping (Foto: Cidadão Repórter | via WhatsApp)

