Receita Federal apreende 173 garrafas de vinho argentino em Salvador

Cento e setenta e três garrafas de vinho argentino, que entraram no país de forma irregular, foram apreendidas em uma transportadora em Salvador, nesta terça-feira, 23. A informação é da Receita Federal (RF), que fez a apreensão.

A Receita não detalhou as irregularidades, nem a ação para apreensão das garrafas de vinho, mas disse que a fiscalização faz parte de operações que ocorrem rotineiramente. O valor aproximado da apreensão em Salvador é de R$ 34.600.

Segundo a Receita, as mercadorias irregulares chegam por meio de encomendas postais ou por transportadoras em todo Brasil. Essa logística é combinada com canais de e-commerce para facilitar a comercialização e distribuição no país.

Por causa disso, a Receita diz que que tem intensificado ações de combate ao contrabando e evitar a prática de crimes que geram desemprego, sonegação de impostos e concorrência desleal ao comércio regularmente instalado, além de evitar a circulação, em território nacional, de produtos potencialmente nocivos à saúde.

A RF informou ainda que outras apreensões de vinhos o outras bebidas irregulares foram registradas nos últimos dias em diferentes regiões do país. Nesta terça-feira, por exemplo, foram apreendidas 114 garrafas de vinho argentino, em uma transportadora, em Fortaleza.

adblock ativo