Receita com reboque e diária sobe 126,7%

Com a política batizada de Tolerância Zero, a Transalvador não só intensificou a fiscalização a motoristas que estacionam em locais proibidos como também aumentou sua receita com a remoção de veículos apreendidos e as consequentes diárias cobradas para abrigá-los no pátio do órgão, no Vale dos Barris.

Nos últimos dois anos, o crescimento da arrecadação chegou a 126,7%. Nos três primeiros meses de 2013, foram arrecadados pelo órgão municipal R$ 707.166,37 com remoções e diárias. No mesmo período de 2011, a arrecadação foi de R$ 311.896,59.

Um acréscimo significativo já havia sido confirmado entre os primeiros trimestres do último biênio da gestão de João Henrique Carneiro à frente da prefeitura de Salvador (2011-2012). Entre janeiro e março de 2012, a receita foi de R$ 531.818,97 (70,5% a mais que no mesmo período de 2011).

Em relação ao primeiro trimestre de 2012, o aumento da receita em 2013 (de janeiro a março) foi de 32,9%. "Este aumento é um reflexo do crescimento e do maior rigor das fiscalizações. Temos percebido uma boa receptividade da população, pois as pessoas sentem que a fiscalização é algo necessário para a melhoria do trânsito", avaliou Fabrizzio Muller, superintendente da Transalvador.

De janeiro a abril deste ano, o órgão já conduziu ao pátio do Vale dos Barris 3.905 veículos. A equipe de reportagem solicitou à sua assessoria o número de veículos removidos nos quatro primeiros meses de 2012, para um comparativo, mas os dados não foram enviados até o fechamento desta edição.

Por outro lado, a assessoria confirmou que a Transalvador passou a operar com 12 caminhões-reboque, dez a mais do que no ano passado. Segundo Muller, duas empresas venceram a licitação e fornecem os veículos para a execução do serviço.

Além de pagar multa (cujos valores variam entre R$ 53,24 e R$ 191,54), o motorista que tiver o carro removido por estacionar em local proibido ainda terá que desembolsar R$ 250 referentes à taxa de reboque e mais R$ 40 por cada período de 24h de permanência no pátio utilizado pela Transalvador.

As taxas viraram alvo de reclamações de motoristas: "Já pago as prestações do carro e impostos e tenho que arcar com mais isso. E ainda danificaram o para-choque da frente", reclamou o encarregado de obras Joselito Soares, 59 anos, no momento em que retirava seu Honda Civic do pátio do órgão de trânsito.

"Escondidos" - Soares conheceu da pior forma o rigor anunciado pela Tolerância Zero ao estacionar em local proibido no Itaigara. "Parece que estavam escondidos, só esperando. Deixei o carro por dez minutos e, ao voltar, já tinham rebocado", diz. "Notamos muitos veículos desrespeitando o Código de Trânsito. Se tivéssemos 50 caminhões-reboque, todos estariam operando nas remoções", sustentou Muller.

Para Adenilton das Virgens Júnior, presidente da Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (Astram), o aumento da arrecadação ainda não foi traduzido em melhorias para o trânsito e nas condições de trabalho dos agentes.

"Em vários pontos é preciso que haja reparos na sinalização. Também faltam coisas básicas e já comunicamos isso à nova gestão. Outro ponto é em relação à segurança dos agentes, pois, com o maior rigor na fiscalização, mais atrito vai haver com o público. Queremos melhores condições para oferecermos um melhor serviço", concluiu o presidente da Astram.

adblock ativo