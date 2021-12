Receita apreende LSD, ecstasy, haxixe e maconha no aeroporto

A Receita Federal do Brasil (RFB) apreendeu no último sábado, 25, no Aeroporto Internacional de Salvador, cerca de 25 mil micropontos de LSD, 5 mil comprimidos de ecstasy, 35 quilos de haxixe, um quilo de óleo de haxixe e dois quilos de maconha. As drogas foram encontradas na bagagem de uma passageira brasileira que retornava de Madri, na Espanha.

Na operação de desembarque, os agentes flagraram a suspeita e acionaram a Polícia Federal (PF), que decretou a prisão por tráfico internacional de entorpecentes. A passageira está detida e à disposição da Justiça. Caso seja condenada, poderá pegar de cinco a quinze anos de reclusão e pagar de 500 a 1.500 dias/multa de acordo com a Lei 11.343/2006.

