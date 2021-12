Receita apreende 116 kg de cocaína dentro de navio no Porto de Salvador

Quatro bolsas com 116 kg de cocaína foram apreendidas no Porto de Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 24. O material estava dentro de um carregamento de madeira, que tinha como destino final o Porto de Sines, em Portugal.

De acordo com a Receita Federal, o navio em que foi localizada a droga havia passado pelos Portos de Paranaguá e Santos. Há suspeita do uso da técnica criminosa intitulada rip-off loanding, onde o entorpecente é colocado em uma carga regular, sem o conhecimento do proprietário e assim a droga é exportada

A droga foi encaminhada para Polícia Federal, que continuará com a investigação.

