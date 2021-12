Recarga online do SalvadorCard começa nesta terça

Os estudantes que usam o SalvadorCard poderão começar a fazer a aquisição de créditos do cartão a partir desta terça-feira, 18, via internet. O transporte poderá ser colocado através do site e o pagamento feito em boleto em casas lotéricas ou agências bancárias.

O serviço deve ser solicitado em um dos três postos de atendimento do SalvadorCard, situados no Iguatemi, Comércio e Estação da Lapa, e tem validade apenas para uso nos coletivos da capital baiana.



Os créditos devem ficar disponíveis por 20 dias, sendo que o estudante que comprar acima de 30 passagens fica isento da taxa de serviço, que vai de R$ 1,12 a R$ 2,80, a depender da quantia comprada.

adblock ativo