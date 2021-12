Recadastramento do Bolsa Família termina semana que vem

O prazo para o recadastramento do Bolsa Família se encerra no próximo dia 12 de dezembro, informou, nesta segunda-feira, 2, a Agência de Comunicação da Prefeitura de Salvador (Agecom). Os 32 mil beneficiários do programa, que receberam carta do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) ou aviso nos extratos de pagamento do benefício para realizar o recadastramento, precisam ficar atentos ao prazo.

O recadastramento é obrigatório para todas as famílias que estão há dois anos sem atualizar o cadastro. De acordo com a subsecretária da Secretaria de Promoção Social e Combate a Pobreza (Semps), Tatiane Matos, quem não fizer o procedimento no prazo terá o benefício bloqueado e não receberá o pagamento em janeiro.

Quem perder o primeiro prazo, terá ainda até o dia 14 de fevereiro para fazer o recadastramento e, assim, evitar o cancelamento do benefício por parte do MDS.

Os beneficiários podem procurar as unidades de atendimento do Centro de Informação e Assistência Social (Cias), localizadas no Comércio, NAJ Baixa dos Sapateiros, Avenida Joana Angélica (Previs) e Boca do Rio (Imeja). É necessário apresentar os documentos de identificação pessoal do responsável e das demais pessoas da família, comprovante de residência e a carta do MDS.

