Recadastramento do Bolsa Família termina nesta sexta

O recadastramento do programa Bolsa Família em Salvador termina nesta sexta-feira, 13. Segundo a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), 14 mil famílias ainda não concluíram o procedimento.

As pessoas que perderem o primeiro prazo, terão o recebimento da bolsa bloqueado no mês de janeiro, podendo fazer o recadastramento até o dia 14 de fevereiro. Após esse prazo, o benefício será cancelado.

O procedimento pode ser feito nos Centros de Informação e Assistência Social (Cias), no Comércio, no Núcleo de Atendimento Judiciário (NAJ), na Baixa dos Sapateiros, no Instituto de Previdência de Salvador (Previs), na Avenida Joana Angélica e no Instituto Municipal de Educação de Jovens e Adultos (Imeja), na Boca do Rio.

O beneficiário precisa apresentar original e cópia do RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, comprovante de residência do titular e dependentes maiores de 18 anos e RG ou certidão de nascimento e carteira de vacinação das crianças e adolescentes.

