Recadastramento de táxis é iniciado pela Semob

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) iniciou nesta sexta-feira, 22, o recadastramento dos táxis, conforme a Portaria nº 063/2016. O procedimento é exigência do novo regulamento operacional do Setax (Serviço Individual de Passageiro por Táxi), assinado pelo prefeito ACM Neto e pelo secretário de Mobilidade, Fábio Mota, em 14 de março deste ano.

De acordo com o novo documento, o Setax é um serviço prestado por pessoas físicas ou jurídicas nacionais, mediante a autorização do Executivo municipal, através da Semob. Ou seja, qualquer outro transporte individual de passageiros que não siga esta norma é considerado ilegal.

Segundo o secretário Fábio Mota, o objetivo do recadastramento é saber quem são os 7.200 táxis que rodam em Salvador. "Queremos ter uma radiografia atual dos taxistas da cidade", ponderou.

Questionado se a motivação do recadastramento foi o protesto realizado pelos taxistas auxiliares em 14 de abril, Mota respondeu que não. "O recadastramento já estava previsto no art. 13 do regulamento. Vale lembrar que todos os taxistas devem se recadastrar", explicou.

Conforme o art. 13 do regulamento, os detentores da outorga para a exploração e prestação do Setax, bem como os respectivos condutores auxiliares indicados, deverão estar devidamente cadastrados junto à unidade gestora do serviço.

A Semob vai divulgar, dentro de 30 dias, as normas e orientações para a realização do recadastramento, tais como local, horário e documentos necessários. Em nota, a Assessoria de Comunicação da Semob informou que os taxistas terão o prazo de até 180 dias para se recadastrar.

Atualização

A vice-presidente Sindicato dos Motoristas Autônomos Taxistas (Sind Táxi), Roseli Malhado, disse que a iniciativa da Semob é positiva. "O recadastramento é bom, pois mantem a categoria atualizada, traz mais segurança para os taxistas e principalmente para os passageiros", destacou.

Roseli Malhado disse, ainda, que, com a chegada do aplicativo Uber é importante cumprir o regulamento operacional do Setax. "O Uber é uma prestação de serviço que não tem autorização da prefeitura e o regulamento é uma garantia para os taxistas", afirmou a sindicalista.

Para Carlos Costa, presidente da Associação de Taxistas Auxiliares da Bahia (ATAXI-BA), o recadastramento vai ajudar na fiscalização e controle dos alvarás. "Somos a favor do novo regulamento e do recadastramento, porque vai ajudar a identificar o mercado negro de alvarás", advertiu.

Fábio Mota salientou que de janeiro até o momento, foram apreendidos mais de 130 carros clandestinos, dentre os quais quatro eram do Uber.

adblock ativo