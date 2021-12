Recadastramento de servidores ativos e inativos da prefeitura começa nesta terça

A Prefeitura de Salvador inicia na próxima terça-feira, 1º, o recadastramento obrigatório de servidores, empregados públicos, aposentados e pensionistas. O objetivo é manter os dados dos servidores ativos e inativos sempre atualizados.

Para os funcionários ativos, o recadastramento será realizado exclusivamente pelo site do Recadastramento Salvador, durante todo o mês do seu aniversário. Caso haja alguma divergência nos dados, o servidor deverá se dirigir ao setor de Gestão de Pessoas da secretaria ou do órgão onde trabalha.

Já os aposentados e pensionistas deverão comparecer à Diretoria de Previdência, na avenida Joana Angélica, também no mês do aniversário. O beneficiário irá receber em casa todas as instruções sobre a documentação que precisa apresentar durante o período do recadastramento.

O funcionário que não cumprir o prazo terá o salário ou benefício bloqueado até que a pendência seja regularizada presencialmente.

De acordo com a prefeitura, os servidores/empregados, aposentados e pensionistas que tiverem restrições de locomoção, problemas de saúde ou possuam idade superior a 60 anos terão procedimentos especiais para realizarem o cadastro.

