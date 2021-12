Recadastramento de micro-ônibus deve ser feito até o final deste mês

Apenas 50 permissionários realizaram o recadastramento para micro-ônibus que teve início no dia 25 de abril. A iniciativa é da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), que visa recadastrar os 300 que integram o Subsistema de Transporte Especial Complementar de Salvador (Stec). A medida tem como intuito melhorar a qualidade da prestação do serviço aos cidadãos.

Com isso, proprietários de micro-ônibus têm até o final deste mês para comparecer às respectivas cooperativas, entre 8h e 17h, para realizar a vistoria dos veículos. Aqueles que não fizerem o processo serão notificados e terão um prazo para regularizar a situação.

Caso não compareçam, os motoristas terão o alvará cassado e não poderão atuar na cidade. Os testes avaliam itens como acessibilidade e condições físicas dos equipamentos, desde a verificação do titular até as condições do veículo.

Propósito

A medida tem como objetivo atualizar os dados da secretaria para, assim, melhor atender a população de Salvador. “Esta iniciativa atende a uma determinação do Ministério Público, e vamos avaliar as reais condições destes equipamentos. Em até 30 dias, teremos um parecer sobre os equipamentos realmente aptos a integrar o sistema e para melhor atender à população”, garante o secretário de Mobilidade, Fábio Mota.

A Cooperativa de Transporte Alternativo Complementar de Salvador (Coopetacs) fica localizada na avenida Barros Reis, e a Cooperativa dos Profissionais do Subsistema de Transporte Especial Complementar de Salvador (Coopstec), em Dom Avelar.

Ainda de acordo com o gestor, passada esta fase, os veículos restantes serão integrados à frota regular, a partir de novo desenho de linhas já em fase de planejamento na Semob.

A participação do Stec na integração, que já conta com ônibus urbanos, metropolitanos e metrô, é avaliada na Semob para que possa ser uma realidade.

