Recadastramento biométrico será suspenso na Calçada nesta quinta

Em razão do cortejo da Lavagem do Bonfim, que acontece nesta quinta-feira, 11, o posto eleitoral da estação ferroviária da Calçada, na Cidade Baixa, não irá funcionar para o recadastramento biométrico. A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

A unidade retomará o funcionamento normal na sexta, 12, das 7h às 16h. No local, o atendimento ocorre por meio de distribuição de senhas, sendo 200 para atendimento normal e 50 para preferencial. Nesta quarta, 10, um grande movimento foi registrado no local. Algumas pessoas, inclusive, dormiram na estação para conseguir uma das senhas.

Outros postos

Com a interrupção do atendimento no posto da Calçada nesta quinta, os eleitores podem fazer o recadastramento biométrico em outros sete locais, que atendem por demanda espontânea, ou seja, ordem de chegada.

São elas: a sede do próprio TRE, no Centro Administrativo da Bahia (CAB); Estação Pirajá do Metrô; Estação Bonocô do Metrô; Assembleia Legislativa da Bahia; Secretaria da Fazenda; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; e Ministério Público, em Nazaré.

Plantão aos domingos

Para atender a grande demanda de eleitores que ainda não fizeram a biometria, o TRE realizará plantões nos dois últimos domingos deste mês (dias 21 e 28), das 8h às 18h, sempre por ordem de chegada.

O órgão passou a atender, desde o último dia 6, também aos sábados, das 8h às 18h. A medida busca acelerar o procedimento e reduzir o tempo de espera dos eleitores na fila.

